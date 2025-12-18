Alla cantina Feudi di San Gregorio un risveglio tra vigne, gusto e meraviglia

Borgo San Gregorio, il progetto di accoglienza in cantina di Feudi di San Gregorio, propone un Capodanno immerso nella natura, nell’arte e nei sapori del territorio irpino.

Per chi desidera iniziare il 2026 in maniera speciale, l’esperienza a Borgo San Gregorio offre un soggiorno nelle dimore ricavate dalle antiche case coloniche tra le vigne, un Cenone di Capodanno con musica dal vivo firmato dallo chef Antonio Minichiello e, soprattutto, l’innovativa introduzione di una colazione speciale del 1 gennaio che diventa protagonista dell’inizio dell’anno.

Un momento conviviale e unico: pan brioche al miele di castagno, zabaione, zeppole, struffoli, ricotta montata al caffè, salumi e formaggi locali, uova e piatti caldi preparati al momento, accompagnati da tanti brindisi per festeggiare l’arrivo del 2026 con una mescita libera che permette a tutti gli ospiti di sentirsi come a casa. Una colazione divertente, servita nei meravigliosi spazi del Ristorante San Gregorio, affacciati sui vigneti, tra luce e tranquillità, per un risveglio lento e speciale.

Borgo San Gregorio invita gli ospiti a scoprire l’Irpinia da una prospettiva nuova, tra vigne centenarie, borghi antichi, arte, design e creatività, rendendo il Capodanno un’esperienza di natura, gusto e meraviglia.

È possibile prenotare l’esperienza completa di soggiorno e Cenone oppure partecipare solo alla colazione speciale del 1° gennaio (che si ripeterà anche in occasione dell’Epifania il 6 gennaio).