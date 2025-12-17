Il tour di Generazioni Atellane porta la solidarietà in ospedale

Mercoledì Babbo Natale, nell’ambito del tour natalizio “A spasso con Babbo Natale” promosso dall’associazione Generazioni Atellane e dal suo presidente Aniello Di Santillo, ha fatto tappa presso l’Ospedale di Marcianise, portando doni, sorrisi e momenti di autentica magia ai piccoli pazienti del reparto di pediatria.

Un’iniziativa dal forte valore umano e simbolico, pensata per regalare un momento di serenità a chi vive il periodo natalizio in un contesto di cura e attesa. Durante la visita, la delegazione ha avuto modo di incontrare anche il personale e i degenti di altri reparti, tra cui Senologia, Ginecologia, “Il Nido” e numerosi altri, condividendo parole di conforto e piccoli gesti di vicinanza.

«Un sentito ringraziamento va al primario Rinaldi per la grande disponibilità dimostrata, per la sensibilità e l’umanità con cui ogni giorno svolge il suo lavoro, così come a tutto il personale sanitario dell’ospedale», ha dichiarato Aniello Di Santillo. «Entrare in questi reparti significa entrare in punta di piedi nelle storie delle persone. A Natale, più che mai, è fondamentale ricordare che nessuno deve sentirsi solo».

Il tour natalizio è proseguito tra i corridoi dell’ospedale, regalando sorrisi non solo ai bambini ma anche agli adulti e agli operatori sanitari, in un clima di condivisione e solidarietà che ha saputo unire generazioni diverse.

«Il nostro impegno – ha concluso Di Santillo – è quello di essere presenti, ascoltare e donare un po’ di leggerezza anche nei luoghi dove la speranza è una cura quotidiana. Basta poco per fare la differenza, ma quel poco può significare tantissimo».

Un’iniziativa che conferma ancora una volta la vocazione sociale di Generazioni Atellane, capace di trasformare gesti semplici in messaggi di grande valore umano, soprattutto nel periodo dell’anno in cui il calore della comunità diventa il dono più prezioso.