Solofra (AV) – Decreto del sindaco
Scelte motivate dall’esigenza di maggiore efficienza e coordinamento
Con Decreto Sindacale n. 34, del 17.12.2025, il Sindaco Nicola Moretti, ai sensi dell’art. 46, del D. Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), ha disposto la revoca delle nomine degli Assessori e delle relative deleghe nonché delle deleghe conferite ai Consiglieri Comunali.
Questa decisione, maturata nell’interesse esclusivo della comunità, risponde alla necessità di ridistribuire le funzioni amministrative in modo più snello e mirato, superando le criticità emerse nel percorso amministrativo e imprimendo un nuovo impulso alle attività comunali.
La revoca degli Assessori e delle deleghe a questi conferite, nonché delle deleghe di tutti i Consiglieri Comunali, permetterà di riassegnare le competenze sulla base di esigenze prioritarie quali: gestione del bilancio, politiche sociali, urbanistica, opere pubbliche, garantendo maggiore operatività ed un migliore coordinamento con la Giunta.
Il Sindaco ringrazia i Consiglieri per il lavoro svolto finora e conferma la piena fiducia nella compagine consiliare invitandoli ad un impegno rinnovato per il bene comune.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove assegnazioni.
L’Amministrazione resta al fianco dei cittadini per affrontare le sfide con determinazione e trasparenza.