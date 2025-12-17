Seconda edizione del progetto culturale a San Michele di Serino (AV)

Il viaggio di “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” approda a San Michele di Serino per “La Festa del Drago”, nuovo capitolo della seconda edizione del progetto culturale curato da Elementi che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nuove narrazioni.

Come nel celebre romanzo calviniano “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, in cui ogni capitolo si interrompe lasciando il lettore in sospeso, il viaggiatore attraversa l’Irpinia e scopre sei comuni che diventano altrettanti capitoli interrotti, ognuno con la propria storia da raccontare. Luoghi incompiuti che si rigenerano, spazi pubblici da riscoprire attraverso concerti, performance teatrali, talk, djset e allestimenti scenografici.

Il 19 dicembre la Palestra comunale diventa il cuore pulsante di questa rigenerazione, ospitando una serata che intreccia musica dal vivo e dj set con quattro protagonisti della scena contemporanea: Yayo, Ugo Crepa, il dj set live di Fuera e Gamino. Un mix di sonorità ed energie che trasformeranno uno spazio sportivo in un luogo di sperimentazione artistica.

Ma il racconto del progetto si snoda anche attraverso i tarocchi che reinterpretano i simboli dei comuni coinvolti, destinati a diventare opere di arte urbana: installazioni site specific, simboliche e identitarie, realizzate con il coinvolgimento dei collettivi artistici irpini. San Michele di Serino, piccolo comune già disseminato di opere di arte urbana, accoglierà un live painting con gli interventi di Vito Villannacci & Friends lungo il muro del perimetro laterale della casa comunale. Un’azione artistica dal vivo che lascerà un segno permanente sul territorio, arricchendo il patrimonio artistico del paese.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore” continua così a diffondere bellezza e cultura: la rigenerazione passa anche da ciò che resta sui territori anche quando il viaggiatore sarà ripartito.

PROGRAMMA

19 DICEMBRE | dalle ore 18:00

Palestra comunale – Ingresso libero

LA FESTA DEL DRAGO

YAYO

UGO CREPA

FUERA Dj Set Live

GAMINO

Live Painting

VITO VILLANNACCI & FRIENDS