Cerimonia di insediamento nell'Istituto comprensivo "Parco verde" di Caivano (NA)

Mercoledì 17 dicembre, a Caivano, nell’Istituto comprensivo 3 “Parco Verde”, si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio delle bambine e dei bambini. L’iniziativa rappresenta un momento di partecipazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva, volto a valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nei processi democratici e nel dialogo con le istituzioni.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.00 con l’esecuzione dell’Inno nazionale nel linguaggio dei segni, a cura del coro dei bambini della scuola “Parco Verde”, accompagnati dai componenti del Consiglio. Seguirà l’apertura ufficiale dei lavori, con la presentazione delle attività svolte negli anni dal Consiglio delle bambine e dei bambini.

Nel corso della mattinata si svolgerà la seduta del Consiglio, con l’elezione del Presidente e del Vicepresidente e la presentazione delle proposte di delibera avanzate dai rappresentanti degli istituti scolastici del territorio, riguardanti interventi per la mobilità sostenibile, la vivibilità degli spazi urbani, la partecipazione civica e la tutela dell’ambiente.

È previsto un momento simbolico di consegna delle delibere adottate al Sindaco, alla presenza del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni a dare ascolto alle istanze espresse dai più giovani.

A seguire ci sarà un momento condiviso all’esterno dell’istituto, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, con l‘ausilio dei Vigili del Fuoco, accompagnata dalla declamazione dei diritti e da un canto natalizio. In conclusione, il Ministro procederà alla consegna di targhe di ringraziamento agli istituti scolastici e di pergamene di riconoscimento alle docenti coinvolte nel progetto.