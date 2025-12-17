Scambio di auguri tra i Carabinieri di Avellino e i ragazzi delle case famiglia

Venerdì 19 dicembre, alle ore 16.00, presso la Caserma “Litto” di Avellino, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, si terrà il consueto scambio di auguri natalizi tra l’Arma e gli ospiti delle case famiglia presenti sul territorio, “Il Marsupio” e “I Terribili”, insieme ai rispettivi operatori.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un messaggio di vicinanza, speranza e condivisione ai ragazzi che, per diversi motivi, trascorreranno le festività natalizie lontani dalle proprie famiglie. Nel corso dell’incontro è prevista anche la consegna di doni natalizi, quale segno concreto di attenzione e solidarietà.

Attraverso questo momento di incontro, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino intende ribadire come i valori della comunità, dell’accoglienza e del sostegno reciproco possano rappresentare un punto di riferimento fondamentale, dimostrando che si può essere famiglia anche al di là dei legami di sangue.

Nella circostanza, il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, rivolgerà un saluto ai rappresentanti della stampa irpina, invitati a partecipare allo scambio degli auguri.