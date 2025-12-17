I ragazzi incontrano Ghemon alla Biblioteca Comunale di Atripalda (AV)

Sabato 20 dicembre, alle ore 18:30, presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di Atripalda (P.zza Sparavigna n.1), si terrà l’importante appuntamento: “Dialogo con Ghemon” (Gianluca Picariello), tra i più riconosciuti protagonisti della scena culturale italiana contemporanea, nativo di Avellino.

L’incontro rientra nel progetto “Giovani in Biblioteca”, iniziativa finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, finalizzata a valorizzare gli spazi bibliotecari come luoghi vivi di partecipazione, confronto e crescita, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

Durante l’appuntamento, Ghemon si racconterà in un dialogo aperto con il pubblico, tra percorso artistico, scrittura, musica e visione culturale, con anche un breve intermezzo di stand up comedy, cifra distintiva del suo linguaggio e della sua capacità di unire riflessione e intrattenimento.

L’evento rappresenta inoltre un passaggio significativo per la città: si svolgerà infatti nella nuova sala eventi all’interno della Biblioteca comunale “L. Cassese”, uno spazio rinnovato e pensato per accogliere presentazioni, incontri e iniziative culturali con una fruizione più ampia e moderna.

Dichiarazione del Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo:

«Con il progetto Giovani in Biblioteca stiamo dando un indirizzo chiaro: la biblioteca non è soltanto un luogo di studio, ma un presidio culturale aperto, inclusivo e dinamico. Ospitare Ghemon ad Atripalda, artista di valore nazionale e profondamente legato alla nostra terra, è un’occasione importante per offrire soprattutto ai giovani un momento di ispirazione e di confronto autentico. La nuova sala eventi della “Cassese” nasce proprio per questo: più spazio alle idee, alle persone, alla cultura che unisce.»