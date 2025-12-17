Sabato 20 dicembre l’Asl di Avellino scende in campo con screening e visite gratuite

“L’eredità del cuore” è questo il titolo della giornata di prevenzione promossa dall’Asl di Avellino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino, che si terrà sabato 20 dicembre presso il Centro Pastore di Ariano Irpino in via Mancini. Un modo per fare prevenzione, per stare al fianco delle persone ed onorare l’eredità professionale di Gennaro Bellizzi, punto di riferimento per la cardiologia sul territorio irpino.

I cittadini, di età compresa tra i 45 e i 65 anni, potranno accedere alle visite e agli esami gratuitamente, previa prenotazione al numero 0825.877275 chiamando dalle 9:00 alle 13:00.

La giornata sarà preceduta dalla benedizione di S.E. Mons. Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano e Lacedonia mentre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà possibile effettuare:

1. Controlli Cardiologici e Metabolici

Visita cardiologica ed ECG

Valutazione del rischio cardiovascolare

Screening metabolico: glicemia e colesterolo (digiuno), prevenzione del diabete mellito

Consulenza nutrizionale: indicazioni per una dieta amica del cuore

2. Screening Endocrinologico e Scheletrico

Consulenza per osteoporosi + eventuale REMS (a discrezione del medico)

Visita endocrinologica: valutazione tiroidea

Visita reumatologica: prevenzione delle malattie infiammatorie e degenerative

3. Salute Respiratoria e Digestiva

Visita pneumologica: screening respiratorio

Visita gastroenterologica: consigli per la salute digestiva + info sullo screening del colon-retto, fascia di età 50-69 anni

4. Salute Femminile

Visita senologica (prevenzione tumore del seno)

PAP Test (screening ginecologico per il tumore del collo dell’utero), fascia di età 25-64 anni