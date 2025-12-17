Terza edizione dell'iniziativa con la tombolata solidale e il laboratorio per bambini

A Natale torna “Babbo Acli” nella sede provinciale di via Flora, 31. La terza edizione, promossa dalle Acli di Benevento in collaborazione con Giovani delle Acli, Patronato Acli, Caf Acli, Acli Colf, Simposio Immigrati e Progetto Vita, è in programma sabato 20 dicembre a partire dalle ore 16. A Natale torna “Babbo Acli” nella sede provinciale di via Flora, 31. La terza edizione, promossa dalle Acli di Benevento in collaborazione con Giovani delle Acli, Patronato Acli, Caf Acli, Acli Colf, Simposio Immigrati e Progetto Vita, è in programma sabato 20 dicembre a partire dalle ore 16.

L’iniziativa si aprirà con il laboratorio per bambini “Le Emozioni del Natale”, condotto dalla dott.ssa Mariagrazia Pellino, un pomeriggio pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle emozioni natalizie attraverso giochi di movimento, attività creative, una storia speciale e momenti di condivisione. Un’esperienza educativa e coinvolgente che mira a stimolare la consapevolezza emotiva, la creatività e la collaborazione, aiutando i bambini a riconoscere e trasformare le proprie emozioni in qualcosa di positivo.