La Giunta Esecutiva della Comunità approva il pagamento delle mensilità arretrate

Importante riunione prenatalizia della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore che ha rappresentato l’occasione per il tradizionale scambio di auguri del presidente Zaccaria Spina, del vicepresidente Giuseppe Addabbo, dell’assessore Gianfranco Mottola con il Maggiore dei Carabinieri Gaetano Ragano accompagnato dal Luogotenente Carica Speciale Mario Guerra, suo vice. Presenti tutti i funzionari e dirigenti dell’ente montano ed il personale impegnato presso i vari uffici.

“Insieme ai tanti argomenti deliberati e discussi – dichiara il presidente Spina – abbiamo potuto finalmente verificare l’accredito di un SAL per i progetti della Forestazione del 2024 da parte della Regione Campania e, pertanto, insieme ai Rup dell’Agricoltura e foreste e della ragioneria si è ritenuto di procedere al pagamento di ulteriori 3 mensilità arretrate (luglio, agosto e settembre) mantenendo sempre l’anticipo di fondi di bilancio dell’ente, a tutti gli operai forestali in servizio, in modo da garantire, almeno una boccata d’ossigeno per le famiglie in vista del Santo Natale”.