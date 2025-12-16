Sit-in alla stazione ferroviaria di Avellino
Legambiente Campania promuove un sit-in sul diritto alla mobilità sostenibile
Legambiente Campania promuove un sit-in per richiamare l’attenzione sul diritto alla mobilità sostenibile, sull’importanza del trasporto ferroviario e sulla necessità della riattivazione della linea ferroviaria ad Avellino. Servono servizi efficienti e accessibili per cittadini, studenti e lavoratori delle aree interne.
L’iniziativa si terrà mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10.15 presso la Stazione Ferroviaria di Avellino.
Durante il sit-in, volontarie e volontari di Legambiente chiederanno investimenti concreti sul trasporto pubblico ferroviario e tempi certi per la riattivazione della stazione.
Saranno presenti rappresentanti di Legambiente Campania e di Legambiente Avellino per dichiarazioni e interviste.
Mercoledì 17 dicembre 2025
Ore 10.15
Flash mob e sit-in “Vogliamo prendere il treno!” Stazione Ferroviaria di Avellino