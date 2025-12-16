Visite gratuite e grande partecipazione per l’iniziativa promossa da Amos Partenio

Tappa a Sperone per la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Domenica 14 dicembre, gli ambulatori delle visite gratuite sono stati allestiti presso l’istituto della scuola primaria in via Sant’Elia. Tantissime, come sempre, le persone che hanno partecipato all’iniziativa che coinvolge donne e uomini di ogni età. Un messaggio importante che unisce sensibilizzazione e consapevolezza, oltre all’amore verso la propria salute.

Per questo l’associazione Amos Partenio ringrazia innanzitutto i medici che dedicano il loro tempo alla prevenzione oncologica, a partire dal senologo dottore Carlo Iannace che guida le iniziative con impegno e passione. Domenica con lui, ad effettuare i controlli gratuiti, anche l’ecografista Michele Capozzi, il nefrologo Giovanni Cibelli, il fisioterapista Walter Iannaccone, il podologo Raffaele De Masi, la nutrizionista Lucia Esposito e il reumatologo Angelo Cioffi. Un ringraziamento speciale al dirigente scolastico Pasquale Napolitano per l’ospitalità, all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adolfo Alaia, e in particolare alla consigliera Paola Rosiello, per l’accoglienza e l’organizzazione.

Grazie a tutte le volontarie che dedicano tempo e sorrisi a chi sceglie di seguire le iniziative dell’associazione, e a quanti hanno partecipato credendo nel forte valore della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce che salvano la vita.

L’associazione ricorda che è in corso la raccolta fondi Sette Passi per il Sorriso, per supportare i piccoli pazienti oncologici del Santobono Pausilipon di Napoli e le associazioni che si prendono cura delle persone affette da autismo. Per maggiori informazioni e per le prossime date dedicate alla prevenzione in rosa è possibile seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.