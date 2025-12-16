Natale a Montefusco (AV)

Mercatini solidali, Casa di Babbo Natale, cinema ed eventi per tutte le età

Programma Natale 2025 a MontefuscoIl Comune di Montefusco, in collaborazione con la Pro Loco Montefusco, l’Associazione Giovani Montefusco (AGM) e il Consorzio dei Servizi Sociali A5, presenta il calendario ufficiale degli Eventi di Natale 2025, un programma ricco, inclusivo e pensato per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli anziani.

Mercatini di Natale Solidali – Palazzo Giordano

Dal 19 al 22 dicembre, a partire dalle ore 17:00, lo storico Palazzo Giordano ospiterà i Mercatini di Natale solidali, cuore pulsante delle festività.
Prodotti tipici, artigianato locale, tombolo, ceramica, oggettistica natalizia e tante produzioni creative daranno vita a un percorso suggestivo che unisce tradizione, solidarietà e bellezza.
Durante i mercatini sono previsti anche laboratori di ceramica e tombolo, aperti a grandi e piccoli.

Casa di Babbo Natale

Nei giorni 19-20-21-22 e 24 dicembre, dalle ore 17:00, i bambini potranno vivere la magia della Casa di Babbo Natale: un luogo incantato dove incontrarlo, scattare foto e consegnare la propria letterina.
Un’attrazione capace di emozionare le famiglie e rendere ancora più speciale il Natale di Montefusco.

Eventi speciali, cinema e spettacoli

Il Natale montefuscano 2025 propone anche momenti culturali e teatrali:

21 dicembre – Palazzo Giordano

Tè con delitto: “Chi ha ucciso Babbo Natale?”

23 dicembre – Palazzo Giordano

Premiazione del Contest “Illuminiamo il Natale” A seguire: Proiezione del film “Vacanze di Natale 2000”

29 dicembre – Palazzo Giordano

Proiezione del film “Ti lascio perché ti amo troppo”

6 gennaio – Palazzo Giordano

Visione film “Chi ha incastrato Babbo Natale?” A seguire: Incontro con la Befana e distribuzione di calze ai bambini

Tombolate animate e musica per stare insieme

La tradizione si rinnova con le tombolate animate, accompagnate da musica, intrattenimento e momenti di socialità:

26 dicembre – Tombolata per bambini

28 dicembre – Tombolata della seconda e terza età

30 dicembre – Tombolata per bambini

Serate pensate per ridere, stare insieme e vivere la magia delle feste nel calore della comunità.

“Un Natale che unisce”

«Quest’anno – dichiarano gli organizzatori – abbiamo voluto creare un programma che metta al centro la comunità, la solidarietà e la valorizzazione delle nostre tradizioni. I mercatini solidali, la Casa di Babbo Natale, il cinema, la musica e le tombolate sono occasioni per vivere Montefusco come un grande salotto natalizio aperto a tutti.»

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

