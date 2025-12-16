La Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, nel cuore di Piazza Mercato, si trasforma in uno spazio sospeso nel tempo: un luogo di ascolto, contemplazione e condivisione, dove la musica diventa luce.



Un appuntamento musicale intenso e suggestivo, promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Altri Natali 2025, a cura dell’Associazione Collegium Philarmonicum ETS, con la collaborazione del Conservatorio San Pietro a Majella.



Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 18.00, la musica si rifletterà nella luce tremolante delle candele, avvolgendo lo spazio sacro in un’esperienza di ascolto profonda e intima: “Riflessi sonori” è un viaggio musicale che esplora il dialogo tra suono e silenzio, tra luce e ombra, restituendo al pubblico un Natale raccolto, emozionale, capace di parlare ai sensi e alla memoria.



Protagonista della serata l’Ensemble Collegium Philarmonicum, in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella, per un concerto che unisce eccellenza musicale e suggestione visiva.

