Riattivata la struttura dell'Arma dei Carabinieri sull'Altopiano del Laceno

Con l’avvio della stagione invernale, è stato riattivato il Posto Fisso Carabinieri sull’Altopiano del Laceno, con l’impiego di personale specializzato che avrà a disposizione idonei mezzi per attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna.

L’apertura della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze e alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, legate all’afflusso di turisti che determina un aumento della popolazione residente.

Il Posto Fisso, ubicato in via Serroncelli, garantirà la presenza dell’Arma con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di pattuglie a piedi e automontate, con orari flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti.

Durante il periodo di chiusura i servizi di controllo saranno eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella.