In mostra le 12 fotografie selezionate per rappresentare la Penisola Sorrentina

Per il settimo anno consecutivo, torna la mostra fotografica About Sorrento Coast. Sono state infatti selezionate le 12 fotografie che rappresenteranno la Penisola Sorrentina nel 2026 nel calendario, che vuole raccontare, attraverso uno sguardo creativo, coinvolgente e profondamente legato al territorio, il tema del contest di questa edizione che è il Tempo.

Le immagini scelte per il Calendario About Sorrento 2026 saranno quindi presentate al pubblico in una mostra dedicata nel prestigioso Chiostro di San Francesco di Sorrento, uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, offrendo a cittadini e visitatori un percorso fotografico che racconta, mese per mese lo scorrere del tempo in Penisola Sorrentina, tra paesaggi, tradizioni, emozioni e scorci unici.

Come per tutte le precedenti edizioni, le foto selezionate sono 2 per ogni comune. Complimenti agli autori delle foto selezionate tra le oltre 700 foto partecipanti:: Angela Pollio, Carlo di Biagio, Ernesto Fiorentino, Sandra Paul, Francesco Gargiulo, Alessandro Niglio, Laryssa Brenda, Antonino Buonocore, Federico Massariello, Imma Savarese, Giuseppe Aversa, Luigi Ercolano.

La copertina del calendario è stata realizzata anche quest’anno con le illustrazioni dell’artista Pasquale Santovito e le grafiche della Stylo Project

Un progetto sostenuto dal territorio

Il Contest About Sorrento nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso lo sguardo di turisti e cittadine e promuovere, attraverso l’arte fotografica, la bellezza della Penisola Sorrentina in tutte le sue sfumature.

Un progetto che negli anni ha potuto crescere e consolidarsi grazie al sostegno delle istituzioni.

Quest’anno un ringraziamento particolare va al Comune di Meta, che in parte ha supportato economicamente ll’iniziativa contribuendo alla sua realizzazione e diffusione.

La mostra gode inoltre del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dei Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense e della Fondazione Sorrento.

Una iniziativa che è un riferimento sul territorio che negli anni è riuscita a tessere una rete istituzionale che conferma l’importanza di promuovere la cultura, la creatività e la partecipazione dei cittadini attraverso eventi condivisi e di forte valore identitario.

Il prezioso contributo degli sponsor

La realizzazione del Calendario About Sorrento 2026 e della mostra espositiva è stata però possibile soprattutto grazie al sostegno di sponsor che hanno creduto nel progetto e nella sua missione culturale.

Un sentito ringraziamento va a: Hotel Gardenia, Hotel Cristina, You Know Boat, Art Hotel Villa Fiorella, Your Home, Ristorante Giosuè a Mare, Ristorante Lo Stuzzichino, L’Orto Ghezzi

La loro partecipazione dimostra quanto anche il tessuto imprenditoriale locale sia vicino alle iniziative artistiche e culturali che valorizzano l’immagine della Penisola Sorrentina.

La selezione delle 12 fotografie del Calendario About Sorrento 2026 rappresenta un nuovo capitolo di un progetto curato dall’agenzia di comunicazione Società Stylo Project e dall’associazione culturale Rumore art club, che con passione portano avanti un’idea di progetto che unisce cultura, territorio e partecipazione.

Un grazie agli ideatori del Progetto Gianni Cioffi, Lidia Spasiano, Francesca D’Esposito, Giovanni Ercolano, Luca Cimmino e Pasquale Santovito.

La mostra al Chiostro di San Francesco offrirà un’occasione unica per ammirare da vicino gli scatti selezionati e per celebrare, ancora una volta, la straordinaria bellezza della Penisola Sorrentina.