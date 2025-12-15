Iniziativa per i più piccoli presso il Borgo Storico di Aterrana, a Montoro (AV)

Montoro, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso il Borgo storico di Aterrana ci sarà l’evento “Un Natale magico per i bambini”. A promuovere l’iniziativa il Comitato Fiaccola Madonna delle Grazie.

Nel piazzale antistante la chiesa di San Martino sarà allestita la piccola casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno lasciare la loro letterina, scattare una foto con lui e gustare zucchero filato.

L’evento è gratuito ed sostenuto interamente dal Comitato.

Un momento dedicato ai bambini e di far vivere Aterrana grazie alla magia del Natale.

Sempre nei pressi del piazzale sarà possibile fare un mini tour per visitare il presepe napoletano del ‘700, da poco restaurato, collocato nella Chiesa di Montevergine e quello del presepista Michele Giaquinto che da diversi anni apre le porte della sua casa per far ammirare la sua rappresentazione della natività realizzata utilizzando lo scenario del borgo di Aterrana. Tra pastori, boscaioli e i tanti vicoli che compongono il paesino montorese si potrà respirare lo spirito natalizio di una volta; dove con poco si riceveva tanto.

Il Comitato Fiaccola Madonna delle Grazie, formato da 7 giovani: Ilaria, Antonio, Michele, Francesca Luigi, Walter, Filippo ha l’obiettivo di realizzare iniziative aperte ai più piccoli e non solo.

Ci teniamo a sottolineare – raccontano – che il nostro primo obiettivo è quello di non far spegnere più la fiaccola della Madonna delle Grazie, festeggiata ogni anno nella seconda decade di luglio, ma farla ardere tutto l’anno attraverso attività ricreative e momenti di aggregazione. Questo è il nostro primo passo, ma contiamo di percorrerne molti altri insieme.

Abbiamo inoltre promosso l’iniziativa della pallina della Madonna delle Grazie: una parte del ricavato sarà destinata alla prossima fiaccola, mentre un’altra parte sarà consegnata a don Ferdinando, parroco della Parrocchia San Martino e S.S. Salvatore di Aterrana e Torchiati con l’intento che venga devoluta alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.