Inclusione, dignità e sostegno per i ragazzi con disturbi dello spettro autistico

Il prossimo Natale, porterà in dono alla nostra città ed alla nostra Provincia la conferma che il Centro per l’Autismo di Avellino sarà realtà, diventando un importante punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze affette dai disturbi dello spettro autistico ed un reale supporto alle loro famiglie.

Le Associazioni fortemente impegnate da anni, nella battaglia perché il Centro fosse operativo, il M.I.D. Coordinamento Regionale Campania, MIA e Insieme per Avellino e l’Irpinia, dopo aver riconosciuto pubblicamente l’impegno fattivo del Prefetto Riflesso e della Commissaria Perrotta, sentono di dover doverosamente riconoscere, che questo lungo e travagliato percorso è giunto ad una positiva conclusione grazie al notevole e fruttuoso impegno dell’A.S.L. di Avellino e della Dottoressa Maria Concetta Conte, che ne è la manager.

Pertanto è importante evidenziare da parte di Giovanni Esposito, Coordinatore Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili, e delle Associazioni coinvolte, quali saranno gli importanti contributi di cui l’A.S.L. di Avellino si farà carico: spese relative all’allaccio ed alle spese delle utenze, spese relative tutto ciò che concerne la rete informatica del centro, l’arredo della struttura, al fine di renderla accogliente e funzionale.

Ribadita anche la nostra grande soddisfazione per la firma avvenuta questa mattina della convenzione per la futura gestione del Centro di Valle, le suddette Associazioni ricordano l’ultimo incontro del Coordinatore Regionale del M.I.D. con la Dottoressa Conte, nel quale confermava il concreto impegno dell’A.S.L. nell’ultimazione dei lavori per il Centro, dimostrando tutte le sue grandi competenze e la sua sensibilità verso i tanti cittadini che meritano attenzione e rispetto.