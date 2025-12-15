Arpaise (BN) – Carabinieri in prima linea

Incontro informativo con cittadini e parrocchia per fornire prevenzione contro le truffe

Proseguono nei comuni della Provincia di Benevento gli incontri con la popolazione, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, dal Comando di Montesarchio e dal Comando di Ceppaloni, per sensibilizzare i cittadini, contro il fenomeno delle truffe in genere ed in particolare contro quelle che vedono come vittime gli anziani.

Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni, non fidarsi delle apparenze e seguire i consigli dati dai Carabinieri.

Questi incontri si concentrano sulla prevenzione e sull’informazione contro le truffe, fornendo strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati truffatori, che fanno leva sui sentimenti più profondi, come l’amore di una madre o di un padre per i propri figli o dei figli verso i genitori e così via, o sulla fragilità fisica degli anziani.

Domenica il Comandante della Stazione Carabinieri di Ceppaloni Maresciallo Capo Vincenzo Solla e i militari dell’Arma, hanno incontrato i fedeli all’interno della Chiesa Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano di Arpaise, alla presenza del Parroco Don Albert Mwise, del Diacono Don Giuseppe Rossi, del Sindaco Vincenzo Forni Rossi, del Presidente dell’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione di Arpaise Giovanni Russo, dei ministranti, dei bambini del catechismo e della numerosa cittadinanza, tra cui tanti anziani del luogo, per dare consigli utili e mette in guardia dalle truffe.

In particolare il Comandante ha preso la parola dall’ambone dell’altare, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le truffe, fenomeno che colpisce in particolare la popolazione anziana e che sta colpendo oggi maggiormente anche i nostri piccoli territori.

L’intervento si è focalizzato sulla necessità di mantenere alta la guardia, evitando di fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro, illustrando inoltre anche le strategie più comuni adottate dai truffatori, raccomandando di fare attenzione a quando sconosciuti contattano telefonicamente affermando che qualche parente è stato coinvolto in un incidente, alludendo a problemi con l’assicurazione o con la giustizia, dichiarando anche di essere carabinieri, chiedendo poi del denaro, oppure quando malintenzionati si spacciano per corrieri, costringendo i malcapitati a pagare per il ritiro di un pacco, facendo credere che sia stato ordinato da un parente, oppure anche l’intervento sulle truffe fatte attraverso l’invio di false mail o sms da parte di Istituti di credito.

Tra le raccomandazioni principali, è stato ribadito l’importante ruolo del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette, di non lasciarsi spaventare da telefonate in cui viene chiesto denaro o oggetti di valore in cambio della liberazione di un proprio caro; a questo punto ricevuta la chiamata sospetta contattare subito il 112 e non aprire la porta a sconosciuti che si identificano come pseudo Carabinieri o appartenenti delle Forze dell’ordine.

L’ordinamento dei Carabinieri e delle Forze dell’Ordine non prevede in alcun caso il pagamento di cauzioni in denaro per evitare presunti arresti di familiari, una pratica utilizzata esclusivamente dai truffatori per carpire la fiducia delle vittime.

L’incontro ha riscosso l’interesse e la partecipazione di tutti i cittadini che hanno ascoltato con interesse e partecipazione i consigli dati dai militari per tutelarsi da truffe e raggiri che, nella maggior parte dei casi, sono a danno di persone della terza età.

Il Presidente dell’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione di Arpaise Giovanni Russo, ha espresso al Comandante il proprio plauso e ringraziamento, per aver portato all’attenzione dei presenti, anche nella nostra parrocchia i consigli pratici contro le truffe sia che colpiscono anziani, persone più vulnerabili che altri cittadini.

Un grazie anche al Comando Provinciale di Benevento, ai Carabinieri di Ceppaloni e ai Carabinieri di Montesarchio, per l’attenzione alla vivibilità e sicurezza del nostro paese, di Arpaise e del territorio. I Carabinieri che sono in quasi tutti i comuni e paesi d’Italia, piccoli e grandi che siano, segnano la vicinanza dell’Arma alla popolazione di prossimità, come faro che illumina le nostre vite.

Il Presidente Russo con piacere ha espresso il proprio ringraziamento all’Arma, a questo desiderio e questa richiesta espressa, in via informale, sia all’ex Comandante Provinciale di Benevento Col. Enrico Calandro e sia al Comando di Ceppaloni, di organizzare tale giornata informativa anche nella nostra comunità.