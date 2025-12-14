Riflettori su parità di genere, AI e informazione

Si è svolta oggi a Napoli la nona edizione del Premio giornalistico nazionale “Mimmo Ferrara”, dedicata al tema “La parità di genere tra passato e futuro (sfide, bias e AI)”. Il riconoscimento rende omaggio alla figura di Mimmo Ferrara, giornalista napoletano scomparso alcuni anni fa, già caporedattore dei quotidiani Il Mattino e Roma, impegnato per tutta la vita negli organismi di categoria e a lungo presidente della Casagit, la Cassa sanitaria di assistenza integrativa dei giornalisti italiani.

Il Premio, promosso dalla famiglia Ferrara, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e dalla Casagit, si propone di favorire la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa, sostenendo la cultura giornalistica, la capacità di sintesi, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche verso il grande pubblico. Il concorso è riservato a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti under 40.

Primo classificato – Premio Mimmo Ferrara 2025

A Oscar Maresca, giornalista professionista dal 2024, laureato in Scienze della Comunicazione e con Master in Giornalismo. Nel lavoro presentato alla Giuria racconta la storia di Asmaa Gacem, cresciuta in Marocco e laureata in Giurisprudenza, che ha rilevato il titolo della società di calcio del Prato evitandone il fallimento. Un racconto di coraggio, determinazione e amore per lo sport.

Secondo classificato

A Emanuele La Veglia, plurilaureato, Master in Giornalismo e membro della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. L’articolo, pubblicato su L’Imparziale, analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e pari opportunità, evidenziando il ruolo cruciale della tecnologia e dell’educazione nel favorire la crescita delle nuove generazioni.

Premio alla carriera

A Mariella De Vivo, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’INPS, per il costante impegno nella lotta alle discriminazioni nella Pubblica Amministrazione e per il contributo all’affermazione della parità di genere nel mondo del lavoro.

Da quest’anno, in ricordo di Mimmo Ferrara, sono stati istituiti anche i riconoscimenti Mondoauto dell’ACI-Napoli:

• Premio Mondoauto a Gennaro Di Biase

• Premio Mondoauto – Menzione Speciale a Cristiano Vella

Il Premio “Mondoauto” nasce come atto di riconoscenza dell’ACI-Napoli verso Mimmo Ferrara per la realizzazione di Mondoauto, organo di informazione dell’Automobile Club.

La giornata si è aperta con i saluti di:

• Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

• Gianfranco Giuliani, Presidente Casagit

A seguire, la tavola rotonda dal titolo “Il percorso verso la parità di genere: riflessioni a più voci”, con gli interventi di:

• Rosaria Bruno, già Presidente dell’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne

• Maria Lippiello, Coordinatrice campana degli Stati Generali delle Donne

• Raffaella Palladino, Vicepresidente Fondazione Una Nessuna Centomila

• Tommaso Wenner, Fondatore Arcigay Napoli

Ha moderato l’incontro Maria Pia Rossignaud, giornalista e vicepresidente dell’Osservatorio TuttiMedia.