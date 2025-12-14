Corso BLSD a Fisciano (SA) – Impara a salvare vite

Corso pratico di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore sabato 20 dicembre 2025

Nuovo corso di BLSD organizzato dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, che si terrà il sabato 20 dicembre 2025 alle ore 9:00 presso la sede del sodalizio in Piazza de La Solidarietà alla frazione Lancusi.

In questi appuntamenti formativi vengono apprese tecniche specifiche per l’utilizzo dei defibrillatori. Nello specifico, il corso verrà diretto da una equipe di esperti e da altri formatori accreditati, che insegneranno l’utilizzo dei dispositivi salvavita ai partecipanti, al fine di istruirli sulle metodologie necessarie per l’utilizzo dei suddetti apparecchi.

Il corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) è fondamentale per imparare le tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza, come arresto cardiaco o respiratorio. Attraverso formazione pratica e teorica, i partecipanti apprendono come riconoscere i segnali di un’emergenza, effettuare manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) e utilizzare un defibrillatore automatico (AED).

Partecipando a questo corso, si apprendono le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali, per affrontare una situazione di emergenza utilizzando il defibrillatore semiautomatico esterno AED, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR 2010, in attesa dell’arrivo del 118.

Il corso è aperto a tutte le età e non occorre alcuna esperienza o formazione precedente.

Per info e iscrizioni: tel. 089.958080 – email: info@lasolidariera.it