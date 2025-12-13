Sant’Agnello (NA) – Notte in bici per Santa Lucia

Ciclismo notturno tra Costiera Sorrentina e Amalfitana, partenza il 13 dicembre da Piazza Matteotti

Aggiunto da Redazione il 13 dicembre 2025.
Locandina Rando Santa LuciaIl Comune di Sant’Agnello ospita “La Randonnée delle Luminarie di Santa Lucia”, l’evento ciclistico in notturna che partirà da Piazza Matteotti alle 23:00 del 13 dicembre, alla presenza del Sindaco Antonino Coppola, e farà ritorno sempre a Sant’Agnello la mattina seguente, dopo aver percorso la Costiera Sorrentina e Amalfitana. 

L’iniziativa, promossa dall’Asd Randagi Campani e fortemente voluta dal randonneeur Mariano Russo, trascende la dimensione puramente sportiva per abbracciare un profondo significato commemorativo. La manifestazione è infatti dedicata al ricordo della madre dell’organizzatore, mamma Lucia, il cui nome, dal latino, evoca proprio la “Luce” che guiderà i partecipanti lungo il percorso. I ciclisti che affronteranno questo viaggio notturno attraverseranno infatti le strade della Campania illuminate a festa, percorrendo quello che è riconosciuto come uno dei tracciati più belli del Sud Italia. L’itinerario, nel suo percorso lungo, raggiunge una distanza totale di 186.53 km.  

«L’auspicio – spiegano gli organizzatori – è che i partecipanti possano sentirsi incantati e quasi proiettati nel passato, provando la medesima gioia che si aveva da bambini di fronte alle luci dell’albero di Natale, e che possano cogliere il silenzio della notte per ascoltare il suono delle ruote e l’infrangersi delle onde sulla scogliera». La cittadinanza è invitata a partecipare al momento della partenza, accanto all’Amministrazione, ai ciclisti e all’organizzazione, sabato 13 dicembre 2025 alle ore 23:00 in Piazza Matteotti. 

