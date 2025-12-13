Ciclismo notturno tra Costiera Sorrentina e Amalfitana, partenza il 13 dicembre da Piazza Matteotti

Il Comune di Sant’Agnello ospita “La Randonnée delle Luminarie di Santa Lucia”, l’evento ciclistico in notturna che partirà da Piazza Matteotti alle 23:00 del 13 dicembre, alla presenza del Sindaco Antonino Coppola, e farà ritorno sempre a Sant’Agnello la mattina seguente, dopo aver percorso la Costiera Sorrentina e Amalfitana.

L’iniziativa, promossa dall’Asd Randagi Campani e fortemente voluta dal randonneeur Mariano Russo, trascende la dimensione puramente sportiva per abbracciare un profondo significato commemorativo. La manifestazione è infatti dedicata al ricordo della madre dell’organizzatore, mamma Lucia, il cui nome, dal latino, evoca proprio la “Luce” che guiderà i partecipanti lungo il percorso. I ciclisti che affronteranno questo viaggio notturno attraverseranno infatti le strade della Campania illuminate a festa, percorrendo quello che è riconosciuto come uno dei tracciati più belli del Sud Italia. L’itinerario, nel suo percorso lungo, raggiunge una distanza totale di 186.53 km.

«L’auspicio – spiegano gli organizzatori – è che i partecipanti possano sentirsi incantati e quasi proiettati nel passato, provando la medesima gioia che si aveva da bambini di fronte alle luci dell’albero di Natale, e che possano cogliere il silenzio della notte per ascoltare il suono delle ruote e l’infrangersi delle onde sulla scogliera». La cittadinanza è invitata a partecipare al momento della partenza, accanto all’Amministrazione, ai ciclisti e all’organizzazione, sabato 13 dicembre 2025 alle ore 23:00 in Piazza Matteotti.