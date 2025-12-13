Domenica 14 dicembre nella chiesa di Santa Croce musica, giovani voci e inclusione

La magia del Natale arriva a Casapesenna - in provincia di Caserta - con un appuntamento dedicato alla bellezza della musica e alla forza dell’inclusione: domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19:00, la Chiesa di Santa Croce (in Via Agostino Petrillo), accoglierà la Cantata di Natale, tra le atmosfere della tradizione e l’energia delle giovani voci del territorio dell’Agro Aversano.

Il concerto, organizzato e promosso nell’ambito della rassegna culturale “La musica cambia la vita”, vedrà protagonisti i vocalist Michela Montalto e Arturo Caccavale, affiancati dall’Ensemble strumentale Collegium Philarmonicum e dal Coro degli alunni dell’Istituto “Il Sorriso” di Casapesenna: una presenza che conferma il forte intento educativo, sociale e partecipativo dell’iniziativa.

La direzione musicale è affidata alla Maestra Filomena Piccolo, che guiderà interpreti e musicisti attraverso un percorso sonoro tratto dal repertorio natalizio più amato, trasformando il concerto in un momento di condivisione, emozione e vicinanza comunitaria.

Un’occasione per riscoprire, attraverso la musica, il valore dei luoghi, il legame tra generazioni e la potenza educativa dell’arte.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.