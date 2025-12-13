Domenica 14 dicembre nella chiesa di Santa Maria degli Angeli il recital del pianista

Domenica 14 dicembre, alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Mango sul Calore, si terrà un concerto del virtuoso pianista sedicenne Luigi Coppola, patrocinato dall’amministrazione comunale guidata da Teodoro Boccuzzi, che ci dice: ‘Siamo lieti ed onorati di poter assistere all’esibizione di un apprezzato concittadino, cui auguriamo un ancor più radioso futuro’. Al sindaco fa eco il direttore artistico dell’evento, Antonio Suelzu: ‘Ci è sembrato giusto presentare alla propria comunità un talento che si sta distinguendo in un percorso artistico già notevole, nonostante l’età’.

Il concerto, che sarà presentato dal presidente della Pro Loco Sanmanghese Fiorenzo Iannino, proporrà un affascinante viaggio melodico che, prendendo le mosse da alcune pagine dell’intramontabile ed imprescindibile repertorio romantico (Chopin e Liszt), renderà poi omaggio ai peculiari timbri veristi e mediterranei di Cilea. Virando infine verso l’impressionismo francese (Ravel, Debussy), la performance si concluderà con le sonorità visionarie del russo Skrjabrin.

Il programma, raffinato e audace, ben asseconda il temperamento di Luigi che, frequentando il Conservatorio ‘Cimarosa’ di Avellino nella classe del maestro Lucio Grimaldi, può già vantare la partecipazione a varie master class e attività di approfondimento con maestri che ne hanno apprezzato la tecnica e le qualità interpretative (Irene Veneziano, Vincenzo Maltempo, Mariam Batashvili, Laura Magnani, Pasquale Iannone, Vincenzo Balzani) mentre sono già arrivati riconoscimenti in vari e prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali.

Non c’è che dire: l’appuntamento si propone come un’utile occasione per apprezzare la musica colta attraverso il talento di un ‘enfant du pays’.