Ad Avellino una settimana di eventi tra ricerca accademica e il tradizionale concerto di Natale

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, presieduto da Giuliana Franciosa e diretto da Maria Gabriella Della Sala, si appresta a vivere una settimana intensa e festosa, ricca di appuntamenti culturali e musicali che anticipano il Natale. Lunedì 15 Dicembre: “Le Corde dell’Anima” La settimana si apre lunedì 15 dicembre con l’appuntamento “Le corde dell’anima” , un’intera giornata dedicata alla Viola da gamba a cura della Prof.ssa Luciana Elizondo.

L’evento, che si terrà in Aula 41, comprende seminari e un intervento musicale alle ore 17.00. Si sottolinea che questa iniziativa è realizzata grazie ai fondi del PNRR, nell’ambito del “Progetto Digital and International Arts through enhancement of skills and research of young students, artists, executives, historians and archivists in the southern area of Italy” .

Giovedì 18 Dicembre: RicercaAccademica e Fisarmoniche La giornata di giovedì 18 dicembre vedrà un doppio appuntamento: Ore 10:30, Aula Magna “M. Cesa”: Si terrà l’incontro “Il Cimarosa è Ricerca” , con la presentazione dei progetti dei Dottorandi e una performance dell’Ensemble Dottorandi dedicata a opere del secondo ‘900. Ore 17:45, Aula Magna: L’Ensemble “Le Fisarmoniche del Cimarosa” presenterà il concerto “Musica come dialogo di Pace eAmore” , un’occasione per condividere messaggi di fratellanza in musica.

Sabato 20 Dicembre: Concerto di Natale per lo Scambio degli Auguri Il culmine della settimana pre-natalizia sarà sabato 20 dicembre alle ore 19:00 presso l’Auditorium “V. Vitale” . L’Orchestra di fiati del Conservatorio Cimarosa, diretta dal Maestro Luigi Izzo, si esibirà nel Concerto di Natale “A Christmas wish in music” .

Il programma spazierà da Giuseppe Verdi a George Gershwin, includendo i tradizionali Canti natalizi. Questo evento, a ingresso libero, rappresenta l’occasione istituzionale per lo scambio degli auguri con la cittadinanza e gli studenti, rafforzando il legame tra l’Istituzione e la comunità. La Direzione e la Presidenza del Conservatorio invitano tutti a partecipare a questi importanti momenti di cultura e festività.