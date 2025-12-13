Il consigliere regionale Ndc appoggia il progetto dei Comuni per ridurre i tempi di percorrenza verso Napoli

“La proposta di realizzare una galleria che attraverserà il massiccio del Partenio all’altezza di Cervinara e che sboccherà presso il casello di Tufino, collegando la Valle Caudina all’A16, avrà il mio completo supporto istituzionale” . Lo dichiara il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella.

“Il progetto varato dai Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola rappresenta, considerata la situazione, il modo più celere funzionale per collegare la Valle Caudina, che pure è baricentrica ma paga lo scotto di una Statale Appia oramai congestionata, all’area Nolana e, di conseguenza a Napoli e il suo hinterland. Per quel che mi compete, sarò accanto ai sindaci e agli amministratori: l’iter progettuale – spiega Pellegrino Mastella – va avviato al più presto così come bisogna mettere in piedi una sinergia istituzionale che faciliti il reperimento dei necessari finanziamenti”.