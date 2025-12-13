Donato alla Croce Rossa per la raccolta di doni destinati ai bambini

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la Comunità Montana del Fortore ha donato un imponente albero di Natale alla Croce Rossa Italiana comitato di Benevento, aderendo all’iniziativa “L’Albero della Solidarietà” finalizzata alla raccolta doni ai bambini.

“Accogliamo sempre con piacere la richiesta del Comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana – spiega il presidente della Comunità Montana Fortorina Zaccaria Spina – e siamo felici di contribuire, con questo piccolo gesto in grado di generare grandi sorrisi nei bambini e nelle famiglie che ne beneficeranno. ”

L’albero della solidarietà è installato in Piazza Federico Torre al Corso Garibaldi di Benevento, e rappresenta un gesto che unisce la comunità locale per sostenere i più fragili.