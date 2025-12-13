Percorso tematico, animazione e tradizioni natalizie fino al 6 gennaio con eventi gratuiti

Il Parco Mirella di Pianopantano a Mirabella Eclano ospita la quarta edizione del “Borgo di Babbo Natale”, un percorso tematico organizzato dall’Associazione Gli Amici di Carlo in collaborazione con la Parrocchia.

L’edizione 2025 è stata inaugurata il 7 dicembre alle ore 16:30 con l’arrivo di Babbo Natale, che ha accolto i bambini dando ufficialmente avvio alle attività del villaggio.

Il Borgo sarà visitabile il 14 dicembre dalle 16:30 insieme a Babbo Natale , con animazione, laboratori creativi, la scrittura della letterina, la preparazione dei biscotti e l’incontro con personaggi come il Grinch, Mamma Natale, la Befana, gli Elfi e il Capo Elfo.

Sono inoltre previste aperture mattutine il 21 e 28 dicembre e il 4 gennaio dalle 10 alle 12.

Mercatini artigianali, area food e spazi dedicati ai più piccoli arricchiranno l’esperienza dei visitatori. Sarà possibile visitare la chiesa e venerare le reliquie di San Carlo Acutis. Inoltre, il 14 dicembre sarà dedicato anche alla tradizionale benedizione dei Bambinelli presepiali.

La grande chiusura si terrà il 6 gennaio dalle 17 con musica dal vivo di Massimo Lobresca e l’arrivo della Befana. Tutte le attività sono a ingresso gratuito e il Borgo resterà aperto ogni fine settimana dalle 17 alle 20.