Appello per una pesca sostenibile ma anche economicamente e socialmente equa

“Lo sciopero in bianco dei pescatori, andato in scena ieri in tutto il Mar Mediterraneo, ha avuto riscontri molto significativi. Numerose le imbarcazioni che hanno lanciato un segnale di protesta contro l’Unione europea e le sue politiche del settore, che penalizzano imprese e lavoratori, soprattutto italiani. Una protesta civile, con il suono delle sirene, per dire no agli ulteriori provvedimenti restrittivi che rischiano di abbattersi sulle attività in mare”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare.

“Non è che una prima manifestazione – prosegue il dirigente dell’associazione del mondo cooperativistico – per impedire che un segmento importante dell’economia agroalimentare del Paese e un fiore all’occhiello della filiera della cucina italiana, proclamata patrimonio immateriale dell’umanità, venga di fatto annientata, a causa di un atteggiamento ostile dei burocrati dei Palazzi europei, non giustificato affatto dall’obiettivo dichiarato di proteggere la biodiversità e gli stock ittici. A smentire la linea di Bruxelles infatti sono i numeri della riduzione dello sforzo di pesca registrati negli ultimi anni e mesi, ma anche i sacrifici e gli sforzi compiuti sinora dalle marinerie e dagli operatori del comparto, che confermano la propria disponibilità a impegnarsi per una pesca sostenibile, amica del mare e attenta agli equilibri ecologici, ma che tenga conto anche della sostenibilità economica e occupazionale, che riguarda intere comunità costiere.

Da parte nostra continueremo con determinazione e coerenza a difendere il diritto al lavoro, in tutte le forme, ricordando il valore dello stesso, così come sancito dalla Costituzione, e la libertà dell’azione sindacale, nel rispetto dei ruoli di tutti gli attori sociali e istituzionali, ma senza cedere un millimetro nell’esercizio del nostro ruolo in piena autonomia, sempre pronti a confrontarci sulle questioni, nell’interesse delle imprese cooperative e dei lavoratori del settore e tenendo conto dell’interesse generale”.

“Esprimiamo apprezzamento – conclude Scognamiglio – per la posizione assunta dal ministro Lollobrigida durante la riunione di ieri dell’organismo Ue, Agrifish, e per il costante impegno del sottosegretario La Pietra, per creare le condizioni per una ragionevole e accettabile mediazione con la Commissione europea, che salvaguardi la pesca italiana, senza rinunciare ad una visione volta alla sostenibilità ambientale”.