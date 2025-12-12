Sant’Agnello (NA) – Presepe animato

Un’opera di 5 metri tra luce, movimento e scene quotidiane, simbolo di pace e fraternità

Sant’Agnello ospita il presepe animato di Penna in Teverina, un’opera d’arte profonda 5 metri, con effetti luminosi, scene quotidiane e pastori in movimento. Nel locale in Via Balsamo il Comune di Sant’Agnello, nell’ambito delle iniziative previste nel cartellone degli eventi “ViviAmo il Natale 2025”, ha scelto di creare uno spazio di devozione e artigianato, da osservare per circa 15 minuti per percorrere tutte le suggestioni nascoste nel presepe: dal sorgere del sole, con le barche cullate dal mare sullo sfondo e i personaggi che prendono vita, fino al tramonto, con i bagliori all’interno delle case e il passaggio della stella cometa.

Il presepe è allestito dall’Associazione “Presepe de la Penna”, nata nel 2007, ad opera di artigiani che nel tempo hanno realizzato un’opera che riunisce la tradizione e le tecnologie più innovative, con l’obiettivo di veicolare un messaggio di pace. «Questo presepe è una preghiera silenziosa contro ogni forma di violenza. Un invito ad accogliere, ad amare, a scegliere la pace – raccontano gli artisti artigiani – Il presepe non è solo una scena di nascita, ma anche un grido silenzioso contro ogni forma di oppressione e violenza. In un mondo segnato da guerre e odio, il presepe è un invito alla fraternità, alla solidarietà, al rispetto dell’altro, qualunque sia la sua origine. Realizzare o contemplare un presepe oggi può essere un atto di resistenza culturale: una scelta per la pace, un modo per ricordare che ogni vita è sacra, che ogni bambino merita di nascere in un mondo senza odio e senza guerra. Il presepe ci propone ­un’alternativa radicale: la tenerezza, la cura, il silenzio».

Il presepe animato di Penna in Teverina è visitabile a Via Balsamo tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 (tranne il 31 dicembre 2025 che chiuderà alle 18:00) e di mattina dalle 10:30 alle 13:00 nelle giornate: 13-14-20-21-24-25-26-28 dicembre e 1-3 e 6 gennaio 2026 (consultare i social istituzionali ufficiali del Comune di Sant’Agnello per eventuali aggiornamenti della tabella orari). L’inaugurazione si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 11:00 alla presenza del Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, dell’Assessore al Turismo Marcello Aversa e degli autori. La cittadinanza è invitata.