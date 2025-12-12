Presentazione dell’offerta formativa in vista delle iscrizioni 2026/2027

L’Accademia dei Giorni Felici di Avellino apre le porte alle famiglie: per lunedì 15 dicembre, alle ore 15, e sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10, si terrà l’Open Day della Scuola primaria dell’istituto.

Un appuntamento di orientamento, presso la sede di via Oscar D’Agostino n°2, per incontrare i genitori dei futuri alunni, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, e un progetto di accoglienza per i nuovi iscritti.

Sarà l’occasione per far conoscere alle famiglie un’offerta formativa completa e servizi educativi avanzati, fruiti in un clima di grande serenità. Una realtà costruita grazie alla consolidata presenza dell’Accademia sul territorio e al percorso di riorganizzazione avviato nella nuova decennale gestione.