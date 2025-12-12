Un progetto per i 30 anni UNESCO di Ferrara

E’ in arrivo il nuovo capitolo di “Futuro Antico”, la saga di pubblicazioni fonografiche firmate dal Maestro Angelo Branduardi volta alla riscoperta del patrimonio musicale antico non solo nazionale ma anche europeo.

Ferrara è sempre stata una città aperta all’arte, non solo figurativa, ma anche musicale e letteraria. In musica, la città è portatrice di presenze lontane fino all’attività feconda di recenti nomi prestigiosi.

Futuro Antico IX – Ferrara: la musica alla corte degli Estensi porta l’ascoltatore alla riscoperta preziosa di grandi opere di un glorioso passato nate nel territorio ferrarese, elaborate ed adattate per l’occasione nella musica e nel testo da Angelo Branduardi e Luisa Zappa Branduardi ed eseguite con l’Ensemble “Scintille di musica” diretto da Francesca Torelli.

E’ stato svolto uno studio approfondito dei brani proposti, in particolare la riscoperta del singolo Bella Brunetta, canto popolare ferrarese noto anche come La bevanda sonnifera o La Fontanella, presente con tante varianti nell’ Italia settentrionale e centrale. Bella Brunetta è uno dei canti popolari più antichi, le cui prime formulazioni risalgono al Medioevo. Nella versione ferrarese si nota come la melodia sia molto simile a quella di Bella ciao, la melodia però è antica e si sa essere già presente in canti francesi del Cinquecento.

La distribuzione fisica partirà dal 19 dicembre e sarà curata da Universal Music Italia, con possibilità di preorder dal 12 dicembre p.v. Quella digitale sempre in data 19 dicembre e curata da Pirames International società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’ estero.

Al presente link Drive è possibile scaricare il materiale ad uso stampa: https://drive.google.com/drive/folders/1lZ_6iG41LHktpT21FrzoOU_3B9GaIEeP?usp=sharing

“La città di Ferrara accoglie con orgoglio il progetto “La musica alla Corte degli Estensi” di Angelo Branduardi, un’iniziativa che restituisce vita e voce al nostro straordinario patrimonio musicale rinascimentale. Inserito tra le iniziative che celebrano il trentennale del riconoscimento UNESCO di Ferrara come Patrimonio Mondiale dell’Umanità (1995–2025), questo evento rappresenta un ponte ideale tra passato e futuro: un omaggio alla nostra storia e, al tempo stesso, un invito a valorizzare la nostra identità culturale anche attraverso la musica. Ringrazio Angelo Branduardi e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, che celebra l’arte come linguaggio universale e fa scoprire Ferrara come patrimonio della musica e della cultura”, ha commentato il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

“La musica alla Corte degli Estensi” non è solo un concerto o un progetto discografico: è un atto di valorizzazione della memoria musicale della nostra città, un viaggio artistico che intreccia ricerca storica, sensibilità contemporanea e amore per la bellezza. Angelo Branduardi, con la sua visione poetica e la sua profonda conoscenza della musica antica, restituisce a Ferrara la magia di una stagione culturale irripetibile, quella in cui la corte estense era tra i principali centri europei di arte e mecenatismo. Questo progetto rafforza l’immagine di Ferrara come città viva, capace di trasformare la propria storia in ispirazione per il presente e per le nuove generazioni”, questa la dichiarazione dell’ Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.