Firmato il protocollo di intesa per potenziare l’apiario sperimentale e promuovere ricerca

Promuovere la biodiversità, diffondere conoscenza e proteggere nel Real Sito di Carditello le preziose sentinelle dell’ambiente: api e impollinatori.

Firmato il Protocollo di intesa tra la Fondazione Real Sito di Carditello e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante.

Una sfida ambiziosa, destinata a valorizzare e tutelare gli impollinatori – in particolare le Api da Miele - preziose risorse e fattori importanti per la salute degli ecosistemi e per la produzione agricola dell’intero territorio.

“L’obiettivo - spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni - è coniugare la sostenibilità ambientale con la valorizzazione turistica e culturale del Reggia borbonica, individuando una nuova generazione di eco-turisti e rafforzando il rapporto tra la nostra comunità e l’ambiente che ci circonda. Una missione che conferma e rafforza la vocazione agricola e culturale di Carditello, e che ora trova compimento con questa nuova collaborazione istituzionale intrapresa con il CNR, che ringrazio per aver scelto la Fondazione come partner di riferimento. Stiamo lavorando alacremente per promuovere la biodiversità, tutelare il nostro patrimonio e proteggere le api, insostituibili sentinelle della Terra dei fuochi, nell’ambito di un progetto più ampio dedicato al biomonitoraggio ambientale”.

Un nuovo accordo di collaborazione che – grazie alle linee guida del Consiglio Nazionale delle Ricerche – consentirà di ampliare le attività legate all’Apiario sperimentale, già presente nel Real Sito di Carditello e curato da CNR-IPSP e CoNaProA, con il coordinamento di Gennaro Di Prisco, responsabile scientifico del progetto.

“Gli impollinatori - afferma Francesco Di Serio, direttore dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sono veri e propri pilastri della biodiversità. Senza di loro, molti ecosistemi perderebbero equilibrio e la produzione agricola subirebbe gravi conseguenze. Proteggerli significa garantire la salute dell’ambiente e la sicurezza alimentare delle generazioni future. La nostra missione consiste nell’aumentare le conoscenze per proteggere le piante e gli ecosistemi in maniera sostenibile, coniugando ricerca scientifica e divulgazione. Le api e gli altri apoidei sono sentinelle dell’ambiente, e studiarli significa comprendere meglio i servizi ecosistemici che rendono possibile la vita sul pianeta. Auspichiamo che cittadini, studenti e appassionati diventino protagonisti di questa sfida, con l’obiettivo di favorire un dialogo costante della scienza con la società, un dialogo che coinvolga e che ispiri, contribuendo a rendere la tutela degli impollinatori un patrimonio comune del nostro Paese”.