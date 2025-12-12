Baronissi (SA) – Approvato il nuovo PUC

Rigenerazione urbana e tutela del territorio al centro della variante

Aggiunto da Redazione il 12 dicembre 2025.
Sindaca di BaronissiBaronissi compie oggi un passo decisivo per il suo futuro. Con l’approvazione definitiva dell’Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante, il Consiglio comunale ha dotato la città di uno strumento aggiornato, orientato alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità. Non si tratta solo di modifiche normative, ma di una visione di città che cresce con equilibrio, senza consumo di nuovo suolo, migliorando la qualità dei quartieri e proteggendo il patrimonio ambientale e paesaggistico.

Il percorso verso l’approvazione è stato lungo, rigoroso e partecipato. L’Amministrazione ha aggiornato il PUC del 2018 alle più recenti normative regionali, che richiedono un approccio responsabile: rigenerare invece di espandere, recuperare edifici esistenti, densificare in modo intelligente, migliorare sicurezza sismica ed efficienza energetica e limitare la dispersione urbana. Sono stati introdotti strumenti, premialità e regole chiare che incentivano interventi di qualità, tutelando allo stesso tempo le aree agricole, produttive e paesaggistiche.

La Sindaca Anna Petta ha sottolineato nel corso del Consiglio Comunale: “Con questo atto tracciamo il futuro urbanistico di Baronissi. Il nuovo PUC tutela il territorio, valorizza ciò che abbiamo, garantisce regole chiare a cittadini e professionisti e permette alla città di crescere senza consumare nuovo suolo. È un lavoro importante, frutto di studio, confronti, pareri e osservazioni, che mette al centro la qualità della vita”.

La Variante affronta alcune criticità emerse dopo l’approvazione del PUC 2018. È stato recepito il progetto definitivo ANAS sul raccordo Salerno–Avellino, un’infrastruttura di grande impatto sulla città, e sono state individuate nuove aree per parcheggi pubblici nei quartieri con carenza di servizi. Inoltre, l’Amministrazione ha risolto questioni pendenti legate ai ricorsi presentati al TAR sul PUC 2018. Durante i 60 giorni di deposito, sono arrivate sette osservazioni da cittadini e professionisti: due accolte integralmente, una parzialmente, le altre non recepite perché non coerenti con il quadro strategico.

Il Vicesindaco e assessore all’urbanistica Luca Galdi ha dichiarato: “Questa Variante rappresenta la conclusione di un percorso tecnico complesso e l’inizio di una fase nuova. Abbiamo aggiornato il PUC alle leggi sulla rigenerazione urbana, affrontato alcune criticità emerse dal 2018 e recepito opere infrastrutturali strategiche come quelle di ANAS. Non aumentiamo il carico urbanistico né allarghiamo il perimetro della città: puntiamo su riqualificazione, sicurezza e servizi. È una scelta di responsabilità verso il territorio e le future generazioni”.

Ogni contributo è stato analizzato con trasparenza. Sul piano istituzionale, sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti competenti – ASL, Genio Civile, Autorità di Bacino – e la Provincia di Salerno ha dichiarato formalmente la coerenza del PUC tramite il Decreto n. 154 del 6 novembre 2025. Con la pubblicazione sul BURC, il Piano diventerà efficace e potrà finalmente essere attuato. L’approvazione del nuovo PUC conferma l’impegno dell’Amministrazione nel programmare il futuro con equilibrio e lungimiranza: tutela del paesaggio, valorizzazione degli spazi urbani, qualità architettonica, servizi più diffusi e attenzione alla sicurezza idrogeologica. Baronissi sceglie uno sviluppo sostenibile, che rispetta il territorio e investe sulle persone.

Una città che rigenera, protegge e cresce con intelligenza e visione.

