Avviato un confronto sulla gestione condivisa della città e sull’accesso regolamentato agli spazi pubblici

Si è tenuto questa mattina, presso la Casa Comunale di Avellino, un importante incontro istituzionale tra la Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Perrotta, e una delegazione del Forum del Terzo Settore della provincia di Avellino.

All’incontro hanno preso parte, in rappresentanza dell’organismo di coordinamento del volontariato e dell’associazionismo irpino, la portavoce Francesca Pesce, il vice portavoce Antonio Dello Iaco e i membri del direttivo Alfredo Cucciniello e Francesco Melillo.

Il confronto è stato l’occasione per presentare formalmente alla gestione commissariale le attività e le finalità del Forum, ma soprattutto per avviare un dialogo costruttivo su tematiche urgenti per la città. Al centro della discussione, infatti, sono stati posti due temi cruciali: l’applicazione concreta dell’amministrazione condivisa e la revisione del regolamento relativo alla concessione degli spazi pubblici.

Durante il colloquio, la delegazione del Forum ha sottolineato la necessità di sbloccare e regolamentare l’accesso ai beni comuni, condizione indispensabile per permettere alle associazioni di operare sul territorio e garantire servizi di prossimità ai cittadini.

La Commissaria Perrotta ha mostrato grande disponibilità e una profonda consapevolezza rispetto al ruolo strategico ricoperto dal Terzo Settore. In particolare, è emersa una comune volontà di costruire una visione sociale della città che rimetta al centro i processi democratici, favorendo una reale condivisione delle politiche di welfare e di sviluppo.

“Abbiamo riscontrato un’apertura significativa da parte della Commissaria”, fanno sapere i rappresentanti del Forum. “Si è condivisa la necessità di considerare il Terzo Settore non come un semplice esecutore, ma come un soggetto attivo, capace di intercettare i bisogni reali della comunità e di proporre soluzioni a lungo termine. L’obiettivo comune è quello di inaugurare una nuova stagione di collaborazione tra Amministrazione e realtà sociali, fondata sulla trasparenza e sulla co-progettazione”.

L’incontro di oggi segna un primo, fondamentale passo verso il rafforzamento del legame tra istituzioni e società civile, nell’ottica di una città più inclusiva e partecipata.