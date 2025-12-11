Laboratori gratuiti per ragazzi a Cervinara (AV)

Dopo aver acceso l’estate a Montesarchio con grande successo, l’iniziativa SPORT EXPERIENCE si prepara a scaldare l’atmosfera invernale.

Il 13 dicembre, il progetto Teen Zone – Hub territoriali per il contrasto al disagio psicologico degli adolescenti invita tutti gli adolescenti a un pomeriggio indimenticabile, trasformando il Centro Sportivo Life di Cervinara in un vero e proprio laboratorio multisportivo.

SPORT EXPERIENCE WINTER non è un semplice evento, ma un vero e proprio percorso itinerante pensato per avvicinare i ragazzi ai valori fondamentali dello sport: crescita, inclusione e socialità. Frutto della collaborazione tra Kairos psicologia e I Love Fitness palestra, partner del progetto, questa iniziativa ripropone la formula vincente che ha già conquistato il pubblico estivo.

Sabato 13 dicembre, dalle ore 15.00 alle 18.00, i ragazzi avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza multisportiva unica. Guidati da istruttori federali , potranno sperimentare diverse “isole” dedicate a discipline dinamiche e coinvolgenti: Basket, Volley, Baseball, Scherma e Arti Marziali.

Questo percorso è studiato per mettere alla prova le capacità fisiche dei partecipanti e sviluppare un’intelligenza motoria molteplice, promuovendo al contempo il lavoro di squadra e il rispetto reciproco.

La partecipazione all’evento è interamente gratuita. Per i giovani atleti desiderosi di unirsi, l’appuntamento è al Centro Sportivo Life, in via Variante a Cervinara (AV) , presentandosi con il proprio abbigliamento sportivo.

In linea con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita, gli organizzatori riservano una nota speciale: ci sarà un riconoscimento particolare per chi dimostrerà il proprio impegno ecologico e salutare recandosi a Sport Experience in bicicletta. Per la registrazione è richiesta la presenza di un genitore.