Scandone e SIA, partnership confermata

Prosegue la collaborazione tra club e azienda irpina aeromeccanica

Aggiunto da Redazione il 11 dicembre 2025.
siaSulla maglia della Scandone Avellino è presente, come sempre, il marchio della SIA Areomeccanica, l’azienda del nostro Presidente biancoverde Marco Trasente, a conferma di una partnership solida e duratura con una delle realtà di eccellenza del panorama industriale irpino e nazionale.
SIA Impianti è un’azienda leader da oltre 30 anni nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria. Opera in diversi settori industriali, artigianali e privati, offrendo soluzioni avanzate per la gestione di polveri, trucioli, fumi e scarti di lavorazione.

Grazie a tecnologie moderne e ad alti standard di sicurezza, SIA areomeccanica rappresenta un punto di riferimento per qualità, innovazione e affidabilità.                               

La prosecuzione di questa collaborazione rappresenta un motivo di orgoglio per la Scandone Avellino, che è nata e continua a crescere grazie al progetto del nostro presidente,con l’obiettivo di crescere, innovare e portare in alto il nome di Avellino dentro e fuori dal parquet.

Source: www.irpinia24.it