Sulla maglia della Scandone Avellino è presente, come sempre, il marchio della SIA Areomeccanica, l’azienda del nostro Presidente biancoverde Marco Trasente, a conferma di una partnership solida e duratura con una delle realtà di eccellenza del panorama industriale irpino e nazionale.

SIA Impianti è un’azienda leader da oltre 30 anni nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria. Opera in diversi settori industriali, artigianali e privati, offrendo soluzioni avanzate per la gestione di polveri, trucioli, fumi e scarti di lavorazione.

Grazie a tecnologie moderne e ad alti standard di sicurezza, SIA areomeccanica rappresenta un punto di riferimento per qualità, innovazione e affidabilità.

La prosecuzione di questa collaborazione rappresenta un motivo di orgoglio per la Scandone Avellino, che è nata e continua a crescere grazie al progetto del nostro presidente,con l’obiettivo di crescere, innovare e portare in alto il nome di Avellino dentro e fuori dal parquet.