Visite guidate al Duomo per vivere l’attesa del “prodigio”

La città di Napoli aspetta il 16 dicembre, festa del patrocinio di San Gennaro, giorno dell’atteso prodigio dello scioglimento del sangue. In vista del terzo miracolo dell’anno, quello laico, la rassegna Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni dedica il sesto tour de I Misteri di Napoli al Duomo. Quattro visite guidate sono in programma in questo weekend: domani, venerdì 12 dicembre, e sabato 13 dicembre alle 10 e domenica 14 dicembre alle 9:30 e alle 11:30.

Punto di incontro il sagrato del Duomo di Napoli. Ad arricchire il tour due appuntamenti speciali nella Chiesa di San Francesco delle Monache, sede della fondazione Il Canto di Virgilio, organizzatrice de I Misteri di Napoli.

Il percorso conduce alla scoperta dell’Oscura Serpe di Porta Capuana, snodandosi nel cuore più antico della città, dove la pietra si intreccia con la leggenda, dal Duomo con la Cappella del Tesoro di San Gennaro, alla maestosa Donnaregina Nuova, fino alle chiese dei Santissimi Apostoli e di Santa Maria ad Agnone. In ciascun sito riaffiorano riti antichi e leggende che raccontano come la città abbia sempre trasformato la paura in fede e la superstizione in arte.

“Quest’anno – sottolinea l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato – abbiamo voluto dedicare uno dei nostri tour turistici ad alcuni simboli della Napoli cristiana, come il Duomo e la Cappella del Tesoro di San Gennaro, anche con l’intento di raccontare l’atteso prodigio del 16 dicembre, ricordando lo scioglimento del sangue avvenuto nel 1631, quando ebbe inizio l’eruzione del Vesuvio e il magma si fermò, senza invadere la città. Questa è una delle tante storie che conserva Napoli, con il mito che incontra la sacralità, e la fede il mistero”.

Contestualmente al tour, la sede della fondazione Il Canto di Virgilio, sabato 13 dicembre, alle 19, ospita un incontro dedicato alla figura di Pulcinella, archetipo dell’anima napoletana, maschera che attraversa i secoli, la morte e la rinascita. Marco Perillo, Giovanni Chianelli e Ciro Sabatino esploreranno la duplice natura di questo personaggio sospeso tra il comico e il tragico, il sacro e il mistero, l’Aldiquà e l’Aldilà. Attraverso il racconto, la ricerca e la memoria, il dialogo restituirà a Pulcinella la sua funzione più profonda: quella di ponte tra i mondi, di figura iniziatica capace di svelare, con ironia e dolore, il mistero della vita e della morte.

A seguire, A te, Masaniello, spettacolo di musica, teatro e danza, di Annamaria Russo, con Alessio Sica, Marianita Carfora, Gennaro Monti, Alfredo Mundo, Viviana Curci, Vincenzo D’Ambrosio, Vincenzo Astarita.

Tour ed eventi rientrano nella rassegna Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e finanziata nell’ambito dell’accordo per la Coesione della Regione Campania. Le prenotazioni su eventbrite.it sono aperte ogni lunedì dalle 10 per gli appuntamenti del fine settimana.