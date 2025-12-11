Un percorso tra tradizione, animali e giochi per grandi e piccini

Tutto pronto a Sant’Agnello per l’attesa Fiera espositiva degli animali alla riscoperta delle antiche tradizioni, giunta alla terza edizione. In concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono, nell’ambito del cartellone degli eventi “ViviAmo il Natale 2025” e con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Sant’Agnello ripropone a Viale dei Pini un percorso di conoscenza degli animali, adatto a grandi e piccini, e dei rituali legati alla vita semplice di un tempo, dove affondano le radici degli odierni festeggiamenti patronali.

La ricorrenza di Sant’Agnello un tempo era infatti occasione di ritrovo per contadini provenienti da tutta la Campania, momento di scambio e di benedizione degli animali, fonte di benessere di intere famiglie.

La Fiera sarà aperta al pubblico da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00 ed è a ingresso libero e gratuito. Tutti i giorni i visitatori potranno scoprire razze animali particolari, vivere momenti di avvicinamento al mondo della fattoria, scattare foto bucoliche nel set attrezzato a tema e fare il giro augurale nella carrozza di Natale.

Presso gli stand sarà possibile guardare ovini, conigli, bovini, cavalli, pony e asinelli. Presenze d’eccezione saranno i cavalli che hanno rappresentato le razze autoctone della Campania alla più grande vetrina d’Europa, la Fieracavalli Verona, una delle più grandi e antiche fiere equestri internazionali. Quest’anno i visitatori potranno anche scegliere il nome per tre piccole puledrine presenti alla Fiera. Sono previste inoltre quattro parate durante la Fiera: sabato alle ore 11:00 e alle ore 17:00 e domenica alle ore 11:00 e alle ore 16:00 sarà possibile veder sfilare le razze autoctone e vederle interagire con i propri addestratori. Torna, infine, un altro appuntamento atteso dalle famiglie che convivono con amici a quattro zampe: sabato 13 dicembre alle ore 16:00, guidati dai Padri Francescani, sarà infatti possibile partecipare alla benedizione degli animali da compagnia.

«Le tradizioni locali sono un ponte tra generazioni – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore all’Agricoltura Ester De Maio - La Fiera degli Animali, che racconta il legame antico del territorio con il Santo Patrono Sant’Agnello, sta diventando in tal senso un appuntamento atteso da grandi e piccini, con il quale possiamo riavvicinare i giovani alla natura e alla nostra storia. L’incontro con il mondo degli animali e della fattoria, a cui i bambini non sono più abituati, non è solo un momento di gioia, ma anche un’esperienza formativa, un modo per tramandare i ricordi dei nostri anziani e un’occasione di aggregazione per scuole e famiglie».