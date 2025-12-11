Avellino – Richiesta rinvio lavori

Chiesto il rinvio del cantiere dopo l’Epifania per Corso Europa e via Dorso

“I lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Europa e in via Dorso, predisposti dal Comune di Avellino, sono sicuramente un intervento positivo, ma chiediamo al commissario prefettizio dell’ente, Giuliana Perrotta, di rinviarne l’inizio dopo l’Epifania, per evitare che si trasformi in un ostacolo per le attività commerciali, in un periodo importante per il settore e caratterizzato da maggiore movimento” . Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino.

“Raccogliendo una diffusa preoccupazione – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – degli operatori delle strade interessate e di quelle limitrofe, abbiamo inteso rappresentare al commissario di Piazza del Popolo e al dirigente comunale di riferimento, questa esigenza e difficoltà. Come è risaputo infatti le imprese del terziario e in particolare i negozi di prossimità, soprattutto in Irpinia e nel suo capoluogo, stanno da tempo attraversando una fase molto delicata. Il periodo delle festività natalizie, insieme ai saldi estivi, sono gli unici momenti dell’anno in cui il flusso dei clienti e gli incassi aumentano, rispetto ad una situazione tendenzialmente stagnante. Una boccata di ossigeno per mantenere l’equilibrio e andare avanti.

Per queste ragioni andrebbe evitato ogni impedimento, che frenerebbe l’afflusso dei clienti e che complicherebbe in generale la circolazione stradale. Un breve rinvio della partenza dei lavori pubblici invece non comprometterebbe alcunché. Confidiamo pertanto nella sensibilità dei vertici dell’amministrazione”.