Antonio Spina, laurea con lode alla Bocconi

Il giovane beneventano ottiene 110 e lode in Scienze Economiche e Management in Arte, Cultura e Comunicazione.

Ha conseguito brillantemente con il massimo dei voti (110 su 110 con lode unanime dell’intera Commissione) la laurea magistrale in Scienze Economiche e Management in Arte, Cultura e Comunicazione presso la prestigiosa università “Bocconi” di Milano, il beneventano Antonio Spina. Antonio, già giornalista pubblicista, ha discusso una tesi sperimentale di ricerca dal titolo “Institutional Critique and Instituent Practices: Partecipation and Transdisciplinarity in Creative Europe (2014-2020), relatore il prof. Giuro Guerzoni. Particolarmente orgogliosi il papà Zaccaria Spina, presidente della comunità montana del Fortore, e la mamma Antonietta Finella. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it