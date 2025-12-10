Riconoscimento per etica, solidarietà e impegno sociale al Gala dell’11 dicembre

Santo Stefano del Sole entra ufficialmente nel circuito delle Città del Sorriso, insieme alle città di Caltanissetta, Nicosia (EN), Gela (CL),Sinagra (ME) e La Valletta (Malta)

Il riconoscimento sarà assegnato durante il GALA del Sorriso che si terrà l’11 dicembre al Teatro Garibaldi – Piazza Armerina

Il premio riconosce alle città e ai paesi che lo ricevono lo sforzo fatto per rappresentare valori fondamentali come l’etica, la solidarietà e l’impegno sociale. È un simbolo di resilienza che incoraggia chi lo riceve a continuare a diffondere positività, creando un ciclo infinito di speranza e ispirazione.

Un messaggio universale: Il sorriso è un gesto semplice, ma capace di abbattere qualsiasi barriera. Con Gogòl, questo gesto si trasforma in un movimento globale, unendo persone diverse intorno a un messaggio di speranza e rinascita.