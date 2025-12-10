Una serata dedicata alla ricerca, alle eccellenze scientifiche e al sostegno nella lotta ai tumori

Si terrà domani, giovedì 11 dicembre 2025, presso il Resort Sant’Angelo di Pimonte (NA), la settima edizione del Premio Internazionale Carla Russo, l’iniziativa nata per sostenere ricercatori, clinici e giovani studiosi impegnati nel campo dei gliomi e dei tumori cerebrali. Quest’anno sarà celebrato, simbolicamente, il settantesimo compleanno della signora Carla Russo.

Il Premio, istituito dalla famiglia Palummo in memoria di Carla Russo, dopo aver dato impulso alla creazione dell’Osservatorio sulle Neuroscienze della Campania, rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale per l’oncologia cerebrale e coinvolge figure di eccellenza del panorama scientifico italiano ed europeo. La moderazione dell’evento è affidata al prof. Luigi Mansi, responsabile scientifico dell’Associazione, e dal prof. Paolo Cappabianca, membro del comitato scientifico composto dai professori: Roberta Rudà, Lorenzo Chiariotti, Maria Laura Del Basso De Caro, Massimo Di Maio, Gaetano Finocchiaro, Giuseppe Lombardi, Giuseppe Minniti, Marc Sanson e Fabrizio Tagliavini

La manifestazione inizierà alle 17,00 con il convegno scientifico dal titolo: “Qual è la migliore strategia per la diagnosi e cura dei tumori cerebrali in Campania?” e che prevede i seguenti interventi:

Gli IRCCS delle neuroscienze e neuro-riabilitazione – Fabrizio Tagliavini

La Rete Oncologica Campana – Sandro Pignata

Osservatorio e Istituto per le Neuroscienze della Regione Campania – Giuseppe Catapano

Seguirà una discussione aperta che coinvolgerà i membri del comitato scientifico assieme ai componenti dell’Osservatorio Regionale e ai dirigenti apicali impegnati nella diagnostica e terapia dei tumori cerebrali

Uno dei momenti più attesi è il Premio Speciale C. Russo, introdotto da M. Di Maio e assegnato al Prof. Paolo Ascierto, che interverrà con una lectio dal titolo: “Le nuove frontiere della terapia dei tumori cerebrali”

Un riconoscimento attribuito a figure che, con il loro lavoro, hanno aperto nuove prospettive nel trattamento dei tumori.

Alle 19.00 è prevista la premiazione dei vincitori del Premio Carla Russo 2025, selezionati tra ricercatori, clinici e giovani studiosi che si sono distinti per qualità scientifica e contributo innovativo nello studio dei gliomi.

La serata si concluderà alle 20.00 con la Cena di Gala, finalizzata alla raccolta fondi per sostenere progetti di ricerca e iniziative scientifiche nel campo delle neuroscienze.

Il Premio si inserisce in un percorso che, negli anni, ha saputo coinvolgere un numero crescente di istituzioni, società scientifiche e professionisti, contribuendo a valorizzare la ricerca italiana e a promuovere un approccio sempre più integrato nella lotta ai tumori cerebrali.

“Aiutaci a trasformare il dolore in speranza” è il claim che accompagna anche questa settima edizione: un invito a sostenere chi, ogni giorno, lavora per garantire nuove possibilità di cura e di vita.