Pattuglie, posti di blocco e C.I.O. in supporto per prevenire reati

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle Compagnie di Avellino e Solofra. Le attività, svolte sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, mirano a prevenire i reati e a garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di necessità.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, ed è finalizzata a innalzare i livelli di sicurezza e a contenere possibili escalation di reati predatori durante il periodo festivo.

I servizi predisposti prevedono posti di blocco e di controllo, perquisizioni personali e veicolari, nonché una vigilanza costante nelle aree ritenute più sensibili. A ciò si aggiungono pattugliamenti dinamici lungo le principali arterie stradali, per assicurare una presenza capillare e continuativa sul territorio.

Alle pattuglie territoriali si affiancano le squadre della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, reparto specializzato in posti di blocco, rastrellamenti e attività di contrasto alla criminalità. La loro presenza costituisce un supporto operativo strategico nell’ambito delle operazioni straordinarie disposte dal Comando Generale dell’Arma.

L’impiego della C.I.O. rientra nel più ampio quadro di iniziative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per elevare il livello di sicurezza e rendere sempre più efficace il controllo del territorio.

L’Arma invita i cittadini a collaborare attivamente nella prevenzione dei furti in abitazione, segnalando tempestivamente al “112” qualsiasi situazione sospetta, in particolare nei casi di dimora incustodita.

L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nella lotta ai reati predatori resta alta. Le attività di controllo continueranno in modo costante e capillare su tutto il territorio provinciale, con un dispositivo rafforzato in occasione delle festività e sempre orientato a garantire sicurezza e legalità.