Il 12 dicembre il Santuario di San Giuseppe ospita i Gospel Italian Singers

Il Natale a Sant’Agnello si tinge delle atmosfere vibranti e profonde della musica gospel afroamericana. Giovedì 12 dicembre alle ore 20:00 il Santuario di San Giuseppe ospiterà il concerto dei Gospel Italian Singers, che faranno tappa con il “The Christmas Tour 2025-2026”. Lo spettacolo, inserito nell’ampio cartellone degli eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello, è un vero e proprio viaggio sensoriale che fonde la sacralità dei canti spirituali con la forza dei ritmi moderni.

A esibirsi sarà una formazione di 13 elementi, composta da 8 voci e 3 musicisti di alto profilo, pronti a sprigionare il groove trascinante del gospel. A guidare l’ensemble, in questo intreccio tra solennità della tradizione e dinamicità contemporanea, sarà l’esperienza del Maestro Francesco Finizio. Il concerto a Sant’Agnello sarà impreziosito dalla presenza di Ruth Whyte, voce afro-britannica dal timbro caldo e autentico, capace di emozionare e trasmettere la pura essenza dell’anima gospel, e di Aka Prince, special guest nigeriano che porterà sul palco una carica di energia contagiosa.