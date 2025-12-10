Alta raccolta differenziata e basso residuo, cittadini protagonisti

Con un nuovo e prestigioso riconoscimento, Baronissi si conferma tra le realtà più virtuose della Campania sul fronte ambientale. Nell’ambito del dossier Comuni Ricicloni 2025, presentato durante la IX edizione dell’Ecoforum di Legambiente Campania – dedicato al tema “Le filiere industriali dell’economia circolare” – la città è stata premiata come Comune Riciclone 2025 e riconosciuta ancora una volta Comune Rifiuti Free, risultando prima in provincia di Salerno tra i comuni superiori ai 15mila abitanti. Un risultato che affonda le sue radici in un percorso costruito negli anni, fatto di buone pratiche, partecipazione e una costante attenzione alla sostenibilità. Baronissi, con i suoi 17.020 abitanti, registra oggi una delle migliori performance ambientali della regione: 87,16% di raccolta differenziata, un secco residuo pro capite di soli 50,1 kg/anno e una gestione complessiva dei rifiuti che si conferma efficiente e orientata all’innovazione. I dati parlano chiaro e raccontano di una comunità che ha scelto l’ambiente come impegno condiviso. Le politiche di riduzione dei rifiuti, i servizi potenziati, le premialità, la comunicazione costante e la collaborazione tra Amministrazione, cittadini e operatori hanno permesso alla città di diventare un modello riconosciuto anche oltre i confini provinciali.

“Questo premio è il risultato di un lavoro quotidiano che appartiene a tutta la città,” dichiara la Sindaca Anna Petta. “Baronissi si conferma ancora una volta un territorio consapevole, attento e responsabile. La percentuale altissima di raccolta differenziata non è un traguardo amministrativo, ma la testimonianza di una comunità che ha compreso il valore della sostenibilità e che partecipa attivamente al suo futuro. Continueremo su questa strada, investendo in educazione ambientale, innovazione e servizi sempre più efficienti: il rispetto dell’ambiente è una scelta collettiva che ci rende una città migliore.”

Ad aggiungere un ulteriore tassello al significato del riconoscimento è l’Assessore all’Ambiente Alfonso Farina, che sottolinea il carattere strutturale del modello Baronissi: “Essere un Comune Rifiuti Free e Comune Riciclone 2025 significa avere un sistema che funziona, dati che lo dimostrano e una cittadinanza che fa la sua parte. Gli 87 punti di raccolta differenziata e il basso livello di secco residuo certificano un percorso maturo, che negli anni abbiamo costruito con costanza, controlli, investimenti mirati e un dialogo continuo con i cittadini. Il nostro impegno va avanti: puntiamo a ridurre sempre più il conferimento in discarica e a rafforzare l’economia circolare con nuove iniziative e servizi innovativi”.

Il riconoscimento ottenuto all’Ecoforum rappresenta quindi non solo un premio, ma la conferma di una visione: quella di una città che considera l’ambiente un valore quotidiano. Baronissi rafforza così la sua identità di comunità virtuosa, capace di trasformare la gestione dei rifiuti in un esempio concreto di responsabilità civica e di sviluppo sostenibile.

Baronissi continua il suo percorso: una città che produce meno rifiuti, che differenzia di più e che guarda al futuro con la consapevolezza di essere un simbolo di buona pratica ambientale in Campania.