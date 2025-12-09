Scandone: rinnovata la partnership con Cosmopol

La Scandone Avellino comunica il rinnovo dell’accordo di collaborazione con Cosmopol S.p.A., che continuerà a supportare il club anche nel campionato di serie B interregionale 2025/2026.

Attiva dal 1986 e presente su tutto il territorio nazionale, Cosmopol è un punto di riferimento nei servizi di sicurezza integrata, offrendo soluzioni affidabili e sostenibili a oltre 50.000 clienti e garantendo protezione a persone, strutture e beni.

La conferma della partnership testimonia la solidità di un rapporto basato su fiducia, professionalità e valori condivisi.

La società desidera ringraziare Cosmopol S.p.A. per la fiducia rinnovata. Questa collaborazione non è soltanto una sponsorship, ma un vero e proprio rapporto costruito nel tempo, basato su rispetto reciproco, professionalità e condivisione di obiettivi.