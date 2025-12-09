Ricordo dei 25 anni di Serie A della Scandone

Il club onora i protagonisti della promozione in A al PalaDelMauro.

La Scandone Avellino è lieta di annunciare che, in occasione della prossima gara di campionato in programma sabato 13 dicembre al PalaDelMauro alle ore 20 contro San Paolo Ostiense Basket, il club vivrà un momento di speciale rilevanza storica ed emotiva.

La società biancoverde celebrerà il 25° anniversario della storica promozione in Serie A, rendendo omaggio allo staff tecnico e dirigenziale e a tutti gli atleti protagonisti di quella indimenticabile cavalcata sportiva. Sono già passati venticinque anni da quella stagione straordinaria, entrata nella storia della pallacanestro avellinese, e culminata il 25 maggio 2000, in quel di Jesi, con il memorabile canestro da tre punti di Claudio Capone sulla sirena che sancì la promozione della Scandone nella massima serie.

Per l’occasione, saranno presenti molti dei protagonisti di quell’impresa, pronti a ricevere l’abbraccio e l’applauso del pubblico biancoverde. Per consentire a tutta la città di vivere insieme questo momento di festa, memoria e orgoglio sportivo, la Scandone Avellino annuncia che l’ingresso al palazzetto sarà libero, un gesto voluto anche come regalo ai propri tifosi in vista delle festività natalizie.