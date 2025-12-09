6 appuntamenti dell’Istituto Pontano di Napoli tra formazione e attualità

Venerdì 12 dicembre all’Istituto Pontano di Napoli il Notaio Dino Falconio, Presidente dell’Associazione Ex Alunni dell’Istituto Pontano, inaugura gli appuntamenti del ciclo “Hic et Nunc, Presente in corso” interamente dedicati alla formazione dei giovani sull’attualità. Il primo incontro, che inizierà alle ore 9:00 nella sede dell’Istituto, verterà sulla guerra in Palestina. Saranno ripercorse le cause storiche (dalla nascita dello Stato di Israele alle questioni territoriali e alle tensioni religiose e culturali), per poi analizzare gli attori coinvolti (Stati, gruppi armati e organizzazioni internazionali), l’impatto sui civili con le conseguenti crisi umanitarie e conseguenze sociali per poi concludere con delle riflessioni critiche sui diritti umani.

“La conoscenza della coevità è elemento imprescindibile nella formazione degli studenti né si può prescindere dal fatto che l’Istituzione scolastica affronti tali argomenti – afferma la Prof.ssa Emma Armentano, Preside dell’Istituto – Comprendendo il presente, i giovani possono sviluppare senso critico e consapevolezza civile. La scuola, pertanto, non deve limitarsi all’insegnamento teorico ma farsi luogo di dialogo con l’attualità, affinché gli studenti imparino ad interpretare i mutamenti del proprio tempo. Promuovere l’informazione a scuola significa educare alla cittadinanza attiva, al pensiero autonomo, critico e alla responsabilità, fondamenti di una società colta e democratica”.

Il Presidente dell’istituto Pontano, Pasquale Antonio “Cicci” Serra conclude: “L’Istituto Pontano da sempre è attentissimo alle problematiche che investono l’attualità che riguarda tutto il mondo che ci circonda. È per questo che questo ciclo di appuntamenti affronterà con i nostri ragazzi temi di grandissima attualità. Sono infatti in programma altri 5 incontri che verteranno su: 1-Diritti umani e libertà fondamentali (16 gennaio); 2-Uso consapevole dell’intelligenza artificiale (20 febbraio); 3-Imperialismi: Cina – America (20 marzo); 4-Ecologia e sostenibilità (17 aprile); 5- Identità partenopea (8 maggio).”