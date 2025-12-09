Un mese di luci, eventi e magia per tutta la città

Con una grande partecipazione di cittadini e famiglie, Baronissi ha inaugurato sabato l’edizione 2025/2026 di “Vivi Baronissi – Natale”, il cartellone di eventi che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. L’accensione delle luci in Villa Comunale ha dato il via a un mese ricchissimo di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età: bambini, ragazzi, adulti, anziani e intere famiglie che potranno vivere un periodo di festa diffuso, vibrante e profondamente comunitario. Subito dopo il taglio del nastro delle luminarie, la Villa Comunale si è trasformata in un luogo magico: animazioni, laboratori creativi e prime attività dedicate ai più piccoli hanno aperto ufficialmente il percorso natalizio. Da qui parte un calendario che, giorno dopo giorno, porterà la festa in ogni angolo della città. Nel corso di dicembre saranno attivi laboratori di Natale, curati dalle associazioni del territorio, rivolti ai bambini di ogni fascia d’età. Dai lavori manuali ai momenti di storytelling, fino ai laboratori di riciclo creativo, ogni attività sarà occasione di gioco, apprendimento e inclusione.

“Abbiamo voluto costruire un Natale che fosse davvero di tutti,” dichiara la Sindaca Anna Petta. “Il calendario è frutto di un lavoro lungo e condiviso, nato con l’idea di restituire alla comunità un mese di serenità, leggerezza e partecipazione. Le luci che abbiamo acceso non sono solo un simbolo estetico: rappresentano una città che si ritrova, che valorizza le sue energie migliori e che vive il Natale come occasione di incontro e solidarietà. Invito tutti a partecipare: ogni evento è pensato per generare bellezza, aggregazione e vicinanza.”

Le strade e le piazze saranno animate da elfi, mascotte, personaggi delle fiabe e dal temutissimo Grinch, che tornerà a far divertire i più piccoli tra gag e inseguimenti. Non mancheranno gli spettacoli itineranti, la magia delle bolle, il teatro per bambini e le iniziative dedicate alle famiglie nei vari rioni. Il programma ospiterà anche numerosi momenti musicali: dai concerti gospel nelle chiese ai racconti sotto l’albero accompagnati da esibizioni dal vivo, fino agli appuntamenti curati dalle associazioni culturali locali. Spazio anche allo sport, con la Festa dello Sport presso il PalaIrno, un’intera giornata dedicata alle associazioni sportive, ai giovani atleti e alle discipline del territorio. A fine dicembre e nei primi giorni di gennaio si concentrano alcuni degli appuntamenti più attesi: il ritorno del Villaggio di Babbo Natale, aperto ogni giorno; le iniziative dedicate ai più piccoli durante le vacanze; i laboratori di inizio anno e, soprattutto, l’arrivo della Befana, che visiterà la città in sella al suo cavallo, portando dolci e sorrisi ai bambini. Il 6 gennaio, inoltre, sono previste attività in villa e momenti di festa nelle frazioni.

“Siamo partiti da una domanda: cosa può rendere il Natale un momento davvero significativo per chi vive Baronissi?” afferma l’Assessore alle manifestazioni ed eventi, Giuseppe Giordano. “La risposta è arrivata dal coinvolgimento della nostra rete di associazioni, parrocchie, gruppi culturali e realtà sociali. Il risultato è un programma diversificato, capace di parlare a bambini, famiglie e anziani, con attività che uniscono creatività, musica, gioco, tradizione e solidarietà. È un Natale che vuole essere vissuto, non solo osservato: un Natale che fa stare insieme.”

Il Consigliere comunale con delega all’organizzazione degli eventi, Antonio Santoro: “Questo cartellone rappresenta il risultato di un lavoro di squadra che ha messo al centro la comunità. Ogni evento è pensato per avvicinare le persone, valorizzare i nostri spazi urbani e rendere Baronissi un luogo accogliente e vivo durante tutto il periodo natalizio. Ringrazio le associazioni, i volontari e tutti coloro che hanno collaborato: insieme abbiamo costruito un Natale che unisce e fa stare bene.”

“Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi che rafforzano i legami sociali, valorizzano il territorio e stimolano la partecipazione attiva. Un Natale che attraversa le strade, le piazze, le frazioni e gli spazi comuni, con l’obiettivo di rendere ogni giorno una piccola festa, fino al grande finale dell’Epifania. Un invito aperto a tutti i cittadini: Baronissi è pronta a vivere un Natale fatto di luce, persone, emozioni e comunità.